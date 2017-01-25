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В "Киевпастрансе" рассказали, когда начнут внедрять е-билет

В "Киевпастрансе" рассказали, когда начнут внедрять е-билет

Киев • УНН

 • 11656 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Поэтапное внедрение электронного билета во всем подвижном составе КП "Киевпастранс" планируется начать до конца 2017 года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Левченко в Facebook, передает УНН.

"Внедрение е-билета будет происходить поэтапно: сначала на Борщаговской и Троещинской линиях скоростного трамвая, фуникулере и городской электричке, а потом во всем наземном пассажирском транспорте. Первым из наших парков и депо будет автобусный парк №6, в котором насчитывается более 130 единиц подвижного состава", - рассказал он.

По словам Д.Левченко, именно в этом парке автобусы уже оборудованы электронными компостерами.

"До конца 2017 года мы планируем начать поэтапное внедрение е-билета во всем подвижном составе КП "Киевпастранс".

Украинские Национальные Новости

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