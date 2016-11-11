У Києво-Святошинському районі затримали наркодилера
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронці затримали наркодилера у Києво-Святошинському районі столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Поліцейські виявили у домоволодінні 41-річного жителя села Святопетрівське 15 кг марихуани, яку він самостійно вирощував у теплиці, після чого сушив, подрібнював, фасував і збував. Ціна вилучених наркотиків на “чорному ринку” становить 100 тисяч гривень.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний збував наркотичний засіб за ціною — 100 гривень за 5 грамів. Насіння для вирощування марихуани чоловік купував у інтернет-магазині.
Вилучені наркотики направлені на експертне дослідження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України.
Досудове розслідування триває.