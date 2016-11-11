В Киево-Святошинском районе задержали наркодилера

ukru
15 марта, 19:03 • 111687 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156549 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131585 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124547 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109361 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103809 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100321 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130309 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130023 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127651 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 33470 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 45543 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 29653 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 22938 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 56852 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130299 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129923 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265909 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295082 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231212 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 11134 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107458 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130023 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113344 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130514 просмотра
Актуальное
В Киево-Святошинском районе задержали наркодилера

В Киево-Святошинском районе задержали наркодилера

Киев • УНН

 • 8852 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранители задержали наркодилера в Киево-Святошинском районе столицы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Полицейские обнаружили в домовладении 41-летнего жителя села Святопетривское 15 кг марихуаны, которую он самостоятельно выращивал в теплице, после чего сушил, измельчал, фасовал и сбывал. Цена изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет 100 000 гривен.

Правоохранители установили, что подозреваемый сбывал наркотическое средство по цене - 100 гривен за 5 граммов. Семена для выращивания марихуаны человек покупал в интернет-магазине.

Изъятые наркотики направлены на экспертное исследование. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы