В Киево-Святошинском районе задержали наркодилера

Полицейские обнаружили в домовладении 41-летнего жителя села Святопетривское 15 кг марихуаны, которую он самостоятельно выращивал в теплице, после чего сушил, измельчал, фасовал и сбывал. Цена изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет 100 000 гривен.

Правоохранители установили, что подозреваемый сбывал наркотическое средство по цене - 100 гривен за 5 граммов. Семена для выращивания марихуаны человек покупал в интернет-магазине.

Изъятые наркотики направлены на экспертное исследование. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.