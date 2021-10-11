У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень госпіталізували понад 980 осіб

Деталі

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 23,1%. Наразі показник захворюваності становить 613,5.

Загалом у столиці порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання захворюваності на 14,2% як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Дітей захворіло — 8687 (зростання на 3,9%), дорослих — 9487 особи (зростання на 25,8%).

Серед хворих діти становлять 56%, а на попередньому тижні — 52,6%. Із них 50,9% — діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4425 випадків.

До медичних закладів упродовж останнього тижня госпіталізовано 985 осіб, із них 162 дитини.

Нагадаємо

У столиці протягом минулої доби виявили 213 хворих на коронавірус, 21 людина померла.