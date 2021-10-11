У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень госпіталізували понад 980 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У столиці протягом 40-го тижня 2021 року зареєстрували 18 174 хворих на грип та ГРВІ. До медичних закладів госпіталізували 985 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 23,1%. Наразі показник захворюваності становить 613,5.
Загалом у столиці порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання захворюваності на 14,2% як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Дітей захворіло — 8687 (зростання на 3,9%), дорослих — 9487 особи (зростання на 25,8%).
Серед хворих діти становлять 56%, а на попередньому тижні — 52,6%. Із них 50,9% — діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4425 випадків.
До медичних закладів упродовж останнього тижня госпіталізовано 985 осіб, із них 162 дитини.
Нагадаємо
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