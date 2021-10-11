В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю госпитализировали более 980 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В столице в течение 40-й недели 2021 года зарегистрировали 18 174 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения госпитализировано 985 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 23,1%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 613,5.
Всего в столице по сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост заболеваемости на 14,2% как среди взрослого, так и среди детского населения. Детей заболело — 8687 (рост на 3,9%), взрослых — 9487 человека (рост на 25,8%).
Среди заболевших дети составляют 56%, а на предыдущей неделе — 52,6%. Из них 50,9% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 4425 случаев.
В медицинские учреждения в течение последней недели госпитализировано 985 человек, из них 162 ребенка.
Напомним
В столице за прошедшие сутки обнаружили 213 больных коронавирусом, 21 человек умер.