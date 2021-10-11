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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 107460 просмотра

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В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю госпитализировали более 980 человек

В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю госпитализировали более 980 человек

Киев  •  УНН

 • 20451 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В столице в течение 40-й недели 2021 года зарегистрировали 18 174 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения госпитализировано 985 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 23,1%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 613,5.

Всего в столице по сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост заболеваемости на 14,2% как среди взрослого, так и среди детского населения. Детей заболело — 8687 (рост на 3,9%), взрослых — 9487 человека (рост на 25,8%).

Среди заболевших дети составляют 56%, а на предыдущей неделе — 52,6%. Из них 50,9% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 4425 случаев.

В медицинские учреждения в течение последней недели госпитализировано 985 человек, из них 162 ребенка.

Напомним

В столице за прошедшие сутки обнаружили 213 больных коронавирусом, 21 человек умер.

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