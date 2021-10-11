У Києві за добу від COVID-19 померла 21 людина, захворіло понад 200

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 111 жінок віком від 18 до 91 року, 82 чоловіки віком від 19 до 87 років, 11 дівчаток віком від 7 місяців до 17 років і 9 хлопчиків віком від 6 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 208 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 42 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Шевченківському (39), Оболонському (35) та Деснянському (33).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померла 5551 людина. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 240 256. Подолали вірус 222 683 мешканці столиці.

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