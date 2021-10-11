В Киеве за сутки от COVID-19 умер 21 человек, заболело более 200
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 213 больных коронавирусом, 21 человек умер. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 111 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 82 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 11 девочек в возрасте от 7 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 208 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 42 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Шевченковском (39), Оболонском (35) и Деснянском (33).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умер 5551 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 240 256. Преодолели вирус 222 683 жителя столицы.
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