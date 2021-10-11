В Украине 16 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Украине 16 областей из-за повышенной динамики госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 11 октября "оранжевой" зоне эпидемической опасности из-за повышенной динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных) соответствуют:
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- Полтавская область — 51,5%;
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- Сумская область — 54,9%;
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- Черниговская область — 53,6%.
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В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны — ≤60 на 100 000 населения) фиксируют в:
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- Волынской области — 61,3;
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- Запорожской области — 83,1;
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- Луганской области — 73,3;
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- Львовской области — 62,6;
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- Харьковской области — 86,3;
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- Херсонской области — 94,9;
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- Черновицкой области — 72,4.
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Из-за загруженности коек с кислородом "оранжевой" зоне соответствуют:
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- Донецкая область — 73,1%;
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- Одесская область — 66,2%.
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Из-за повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона "зеленой" зоны — ≤20%) "оранжевой" зоне также соответствуют:
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- Днепропетровская область — 20,0%;
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- Житомирская область — 24,9%;
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- Тернопольская область — 20,3%;
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- Хмельницкая область — 21,3%.
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