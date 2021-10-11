В Україні 16 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Україні 16 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 11 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:
-
- Полтавська область — 51,5%;
-
- Сумська область — 54,9%;
-
- Чернігівська область — 53,6%.
-
Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:
-
- Волинській області — 61,3;
-
- Запорізькій області — 83,1;
-
- Луганській області — 73,3;
-
- Львівській області — 62,6;
-
- Харківській області — 86,3;
-
- Херсонській області — 94,9;
-
- Чернівецькій області — 72,4.
-
Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:
-
- Донецька область — 73,1%;
-
- Одеська область — 66,2%.
-
Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:
-
- Дніпропетровська область — 20,0%;
-
- Житомирська область — 24,9%;
-
- Тернопільська область — 20,3%;
-
- Хмельницька область — 21,3%.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вже 2,55 млн випадків COVID-19, за добу - 8 832