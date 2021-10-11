В Україні 16 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 11 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:



Полтавська область — 51,5%;



Сумська область — 54,9%;



Чернігівська область — 53,6%.



Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:



Волинській області — 61,3;



Запорізькій області — 83,1;



Луганській області — 73,3;



Львівській області — 62,6;



Харківській області — 86,3;



Херсонській області — 94,9;



Чернівецькій області — 72,4.



Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:



Донецька область — 73,1%;



Одеська область — 66,2%.



Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:



Дніпропетровська область — 20,0%;



Житомирська область — 24,9%;



Тернопільська область — 20,3%;



Хмельницька область — 21,3%.



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