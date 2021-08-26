У Києві зранку утворилися затори: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнений на проспектах Науки, Голосіївському, Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Перемоги, Степана Бандери, Леся Курбаса, Героїв Сталінграда.

Також рух ускладнений на вулицях Дегтярівській, Назарівській, Стеценка, Жилянській, Народного Ополчення, Вадима Гетьмана, Щусєва, Олени Теліги, Богатирській, Костьольній, Межигірській, Іллінській, Костянтинівській.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Бажана, Броварському, Романа Шухевича, Григоренко, Юрія Гагаріна, Соборності, а також на вулицях Зарічній, Здолбунівській, Миколи Грінченка, Короленківській, Оноре де Бальзака, Братиславській.

Рух на всіх мостах - Північному, Південному, Дарницькому, Патона і Метро - ускладнений у напрямку правого берега.

Доповнення

У Києві за минулі вихідні, 21-24 серпня, сталося 268 дорожньо-транспортних пригод.



