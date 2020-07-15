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У Києві знайшли вбитим слідчого СБУ, який займався розслідуванням справ про держзраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. У Києві знайшли вбитим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України. Про це УНН стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.

Тіло чоловіка виявили у столиці по вулиці Йорданській близько 2-ї години ночі. Поліція прибула на виклик та виявила чоловічий труп з ознаками насильницької смерті. Попереднім оглядом виявлені сліди крові біля правого вуха. У чоловіка були вивернуті кишені брюк, зняте взуття.

Пізніше було встановлено, що вбитий - слідчий в особливо важливих справах СБУ Роман Закладний. За наявною в УНН інформацією, він займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України. Чоловік мав сьогодні вийти на пенсію.

Нагадаємо, на Черкащині чоловіка взяли під варту за вбивство колекціонера.

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