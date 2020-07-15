В Киеве нашли убитым следователя СБУ, занимавшегося расследованием дел о госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Тело мужчины обнаружили в столице по улице Иорданской около 2 часов ночи. Полиция прибыла на вызов и обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти. Предварительным осмотром обнаружены следы крови у правого уха. У мужчины были вывернуты карманы брюк, снята обувь.
Позже было установлено, что убитый - следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. По имеющейся у УНН информации, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был сегодня выйти на пенсию.
Напомним, в Черкасской области мужчину взяли под стражу за убийство коллекционера.