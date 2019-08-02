У Києві засудили чоловіка за погрозу вбивства поліцейського

"За принципової позиції Київської місцевої прокуратури № 5 до 3,6 років позбавлення волі засуджено 28-річного уродженця Житомирщини за погрозу насильством та вбивством поліцейського", - йдеться в повідомлені.

Так, у липні 2018 року під час затримання правоохоронцями молодика, останній розмахуючи ножем погрожував одному із поліцейських розправою. Затриманий перебував у розшуку за викрадення автомобіля на території Житомирської області.

"За результатами досудового розслідування прокуратурою скеровано обвинувальний акт відносно молодика за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза насильством та вбивством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником своїх службових обов’язків)", - повідомили в установі.

Враховуючи зібрані докази, суд погодився з доводами прокурора щодо доведеності вини обвинуваченого та призначив йому покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, суд заарештував сімох осіб, які побили поліцейського на Оболоні.