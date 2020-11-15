У Києві за добу знову під тисячу хворих на COVID-19: найбільше на Дарниці

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У столиці України за останню добу виявили коронавірусну хворобу COVID-19 у ще 921 людини, при цьому 15 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 921. 15 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті за період пандемії померли 965 людей. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50 620", - повідомив Кличко.

Захворіли, з його слів, за останню добу 525 жінок віком від 18 до 97 років, 343 чоловіки віком від 18 до 93 років, 25 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 28 хлопчиків від 3 років до 17. Захворіли також 42 медика.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, в Україні на ранок неділі, 15 листопада, зафіксовано вже понад 535 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 10,6 тисячі, традиційне зменшення на вихідних після антирекорду напередодні.

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