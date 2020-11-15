В Киеве за сутки снова под тысячу больных COVID-19: больше всего на Дарнице

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице Украины за последние сутки обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19 у еще 921 человека, при этом 15 человек погибли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 921. 15 случаев - летальных. Всего от коронавируса в нашем городе за период пандемии умерли 965 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 50 620", - сообщил Кличко.

Заболели, по его словам, за последние сутки 525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 лет до 17. Заболели также 42 медика.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 44 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 124, в Оболонском - 121 и в Деснянском районе - 120 случаев", - сообщил Кличко.

Напомним, в Украине на утро воскресенья, 15 ноября, зафиксировано уже более 535 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 10,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных после антирекорда накануне.

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