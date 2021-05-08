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У Києві за добу від COVID-19 померло 37 людей

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Києві за добу зафіксовано 753 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, загалом 198 721, 37 осіб померли. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН

Деталі

За інформацією Кличка, за добу у Києві 753 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 198 721):

- 410 жінок віком від 18 до 97 років
- 315 чоловіків віком від 18 до 95 років
- 13 дівчаток від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років

Цитата

"37 летальних випадки від вірусу (загалом 4787)", - написав Кличко.

Додамо

Міський голова також повідомив, що за добу 93 госпіталізованих хворих на коронавірус, 129 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями, 1268 подолали коронавірус (загалом 127 886).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Шевченківському (113), Солом’янському (110) та в Дарницькому (103), додав Кличко.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,114 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 травня, - 8,7 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня - 370. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих - до 2,5 тисяч.

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