У Києві за добу коронавірусну хворобу виявили у 104 осіб

“За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще в 104 мешканців столиці. 3 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 111 киян. На сьогодні в столиці вже 5242 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, — написав Кличко.

За його словами, захворіли:



57 жінок віком від 19 до 94 років



40 чоловiків віком від 20 до 83 років



3 дівчинки від 3 місяців до 9 років і 4 хлопчики від 10 місяців до 15 років.



“До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 44 людини. Всього коронавірус подолали 1642 мешканця Києва”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу — 889.