В Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 104 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 104 человек. Всего в городе 5242 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирус еще у 104 жителей столицы. 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко.
По его словам, заболели:
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- 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет
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- 40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет
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- 3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.
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"В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус преодолели 1642 жителя Киева", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине уже почти 45,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 889.