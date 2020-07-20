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У Києві за добу коронавірус виявили у 77 осіб

У Києві за добу коронавірус виявили у 77 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У Києві з початку пандемії зафіксовано вже 6961 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, за останню добу коронавірус підтвердили у 77 осіб. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Ще у 77 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні у столиці вже 6961 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:
▪️ 36 жінок (віком від 18 до 82 років);
▪️ 38 чоловіків (віком від 18 до 76 років);
▪️ 3 дівчинки (віком 3, 7 та 12 років).

"До лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 2387 киян. Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому районі — 18 випадків, Деснянському районі — 10, в Святошинському та Солом‘янському районах — по 9 випадків", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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