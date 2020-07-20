У Києві за добу коронавірус виявили у 77 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Києві з початку пандемії зафіксовано вже 6961 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, за останню добу коронавірус підтвердили у 77 осіб. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Ще у 77 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні у столиці вже 6961 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 36 жінок (віком від 18 до 82 років);
▪️ 38 чоловіків (віком від 18 до 76 років);
▪️ 3 дівчинки (віком 3, 7 та 12 років).
"До лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 2387 киян. Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому районі — 18 випадків, Деснянському районі — 10, в Святошинському та Солом‘янському районах — по 9 випадків", - резюмував Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.