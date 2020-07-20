В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 77 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киеве с начала пандемии зафиксировано уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19, за последние сутки коронавирус подтвердили у 77 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. В настоящее время в столице уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 36 женщин (в возрасте от 18 до 82 лет);
▪️ 38 мужчин (в возрасте от 18 до 76 лет);
▪️ 3 девочки (в возрасте 3, 7 и 12 лет).
"В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 2387 киевлян. Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 18 случаев, Деснянском районе - 10, в Святошинском и Соломенском районах - по 9 случаев", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.