У Києві ворожа ракета влучила в будинок екс-прем'єра Фокіна

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"Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу", - сказав він.

Фокін висловив переконання, що будинок буде відбудовано.

"Там не такі великі пошкодження. Тепер ми десь тиждень будемо готувати його, щоб я повернувся додому. Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь - це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо", - зазначив екс-прем’єр.

Нагадаємо

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів ушкоджень зазнала архітектурна пам'ятка кінця ХІХ сторіччя.