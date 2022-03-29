В Киеве вражеская ракета попала в дом экс-премьера Фокина

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"Пострадал мой дом. Это обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разбило окна, двери. Поэтому пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу", - сказал он.

Фокин выразил убеждение, что дом будет отстроен.

"Там не такие большие повреждения. Теперь мы где-то неделю будем готовить его, чтобы я вернулся домой. Все это нельзя сравнивать с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь-это город моей мамы. И когда я смотрю на это, то сдержать слезы невозможно", - отметил экс-премьер.

Напомним

В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждений потерпел архитектурный памятник конца XIX столетия.