У Києві водій наїхав на поліцейського на блокпосту та втік: чоловіку повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На блокпосту в Києві чоловік наїхав на поліцейського та втік. Поліцейський отримав тілесні ушкодження. Водія затримали та повідомили про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
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«За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру чоловіку за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень при виконанні цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що 23 квітня приблизно о 21:30 працівники патрульної поліції при в’їзді на Південний міст зупинили автомобіль Daewoo Lanos, водій якого намагався проїхати шляхопроводом.
«Після зупинки транспортного засобу поліцейський повідомив водієві про діючі обмеження проїзду через Південний міст для цивільного автотранспорту та вказав шлях для здійснення об’їзду. Водій, ігноруючи законні вимоги правоохоронців, почав рух, в результаті чого протягнув по проїзній частині дороги інспектора поліції, який намагався його зупинити, та втік з місця події», - зазначається в повідомленні.
Внаслідок наїзду поліцейський отримав тілесні ушкодження.
«Водія Daewoo Lanos затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», - інформує прокуратура.
Доповнення
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