В Киеве водитель наехал на полицейского на блокпосту и скрылся: мужчине сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На блокпосту в Киеве мужчина наехал на полицейского и скрылся. Полицейский получил телесные повреждения. Водителя задержали и сообщили о подозрении. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
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«При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева задержан и сообщено о подозрении мужчине по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что 23 апреля примерно в 21:30 работники патрульной полиции при въезде на Южный мост остановили автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого пытался проехать по путепроводу.
«После остановки транспортного средства полицейский сообщил водителю о действующих ограничениях проезда через Южный мост для гражданского автотранспорта и указал путь для осуществления объезда. Водитель, игнорируя законные требования правоохранителей, начал движение, в результате чего протащил по проезжей части дороги инспектора полиции, который пытался его остановить, и скрылся с места происшествия», - отмечается в сообщении.
В результате наезда полицейский получил телесные повреждения.
«Водитель Daewoo Lanos задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - информирует прокуратура.
Дополнение
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