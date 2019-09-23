У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення клієнтів здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна.
Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні.