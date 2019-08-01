Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, ділки з конвертцентру надавали підприємствам реального сектору економіки послуги із мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку.
"Відмивання" грошей здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. Після надходження на рахунки підконтрольних структур грошей за нібито надані товари й послуги, кошти незаконно переводили в готвку та повертали замовникам.
За період 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн гривень.
Під час обшуків в учасників "конверту" правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп'ютерну техніку.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 209 (Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень.