У Києві відкрили відреставрований старовинний храм
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Києві після реставрації відкрито храм Спаса на Берестові, повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
У Києві після тривалої реставрації відкрито храм Спаса на Берестові – пам’ятку архітектури XI—XII століття, яка входить до складу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника і відповідно до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО (з 1990 року).
"Відкриття відреставрованого храму Спаса на Берестові – це масштабна подія не тільки для України, а й для цілого світу. Тому що це наше минуле, це наша спадщина, це наш фундамент, наша основа, наш здобуток, наша історія" – зазначив на церемонії відкриття заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондреївський.
Реставраційні роботи здійснено за підтримки Міністерства культури України, Київської міської державної адміністрації, Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, Національного Києво-Печерський історико-культурного заповідника за приватні, меценатські кошти.
Українські вчені вважають, що церква Спаса на Берестові (Берестове тоді було місциною на околиці Києва, де розташовувалася одна з княжих резиденцій) була зведена за правління київського князя Володимира Мономаха між 1113 і 1125 роками як головний собор Спасо-Преображенського монастиря.
В інтер’єрі храму збереглися розписи XVII сторіччя, там віднайдені фрагменти фресок XII сторіччя. У 1640—1644 роках зусиллями Київського митрополита Петра Могили будівля церкви, від якої до того часу залишилася тільки західна частина, була відновлена в стилі українського бароко і заново розписана. На початку XIX ст. прибудована триярусна дзвіниця в стилі класицизму.
Нагадаємо, у Києві розпочато реставраційні роботи 16-ї келії Флорівського монастиря.