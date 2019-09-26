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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Подолі розпочали реставрацію келії Флорівського монастиря

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Києві розпочато реставраційні роботи 16-ї келії Флорівського монастиря – будинку Артинова. Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає УНН.

На Подолі розпочали реставрацію келії Флорівського монастиря

"У Києві розпочато реставраційні роботи 16-ї келії Флорівського монастиря (будинок Артинова, пам’ятка архітектури та містобудування національного значення), який знаходиться на балансі Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у радянський час будинок використовувався як житловий. Він не раз переплановувався. Прибудову середини 19 ст. до північного фасаду розібрано. Будинок мурований і складається з одного поверху і підвалу, має вальмовий дах із мансардою.

"Роботи тут надскладні, оскільки доведеться спочатку розібрати деякі стіни і знову зібрати. На проведення повної реставрації будинку Артинова потрібно близько 2 років. До речі, майже одночасно розпочато й роботи з реставрації Подільського РАЦСу, які планується завершити протягом 1,5 року", – сказав директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Вказано, що вартість проведення повної реставрації будинку Артинова становить близько 8 млн грн.

Нагадаємо, також у Києві почали реставрувати музей "з левами".

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