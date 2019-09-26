На Подоле начали реставрацию кельи Флоровского монастыря
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Киеве начаты реставрационные работы 16-й кельи Флоровского монастыря - дома Артынова. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"В Киеве начаты реставрационные работы 16-й кельи Флоровского монастыря (дом Артынова, памятник архитектуры и градостроительства национального значения), который находится на балансе Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в советское время дом использовался как жилой. Он не раз перепланировался. Пристройка середины 19 в. к северному фасаду разобрана. Дом каменный и состоит из одного этажа и подвала, имеет вальмовую крышу с мансардой.
"Работы здесь сверхсложные, поскольку придется сначала разобрать некоторые стены и снова собрать. На проведение полной реставрации дома Артынова нужно около 2 лет. Кстати, почти одновременно начато и работы по реставрации Подольского ЗАГСа, которые планируется завершить в течение 1,5 года", - сказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.
Указано, что стоимость проведения полной реставрации дома Артынова составляет около 8 млн грн.
Напомним, также в Киеве начали реставрировать музей "со львами".