У Києві відбудеться Kyiv Smart City Forum 2020: дискусії про майбутнє розумних міст

Kyiv Smart City Forum — це унікальний контент, різні точки зору, досвід професіоналів в удосконаленні всіх аспектів smart-життя. Цього року захід відбуватиметься в онлайн-форматі. Все, що було оффлайн — тепер онлайн на одній платформі! Окрім виступів провідних українських та міжнародних спікерів, віртуальна виставкова зона з найкращими технологічними рішеннями, живе спілкування зі smart-спільнотою, інтерактивні заходи, вбудовані відеочати учасників та експонентів виставкової зони, квізи та рейтинги. У режимі реального часу — експерти з різних країн, антикризові стратегії, цікаві інтерактивні заходи та нові форми взаємодії з аудиторією.

Програма форуму складається з чотирьох секцій. В секції “Smart city. СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В SMART МІСТІ” учасники дізнаються про світові тенденції розвитку розумних міст в умовах нових викликів; стан розвитку сучасної криптоекономіки і штучного інтелекту; про цифрову трансформацію регіонів та кібербезпеку в смарт містах. Експерти розкажуть про розвиток інтелектуальної відеоаналітики в Україні і в світі та дадуть відповідь, як на даному етапі співіснують приватність та діджиталізація.

Секція “Smart architecture” присвячена ролі Big Data у впровадженні інтелектуальних систем в новій міській архітектурі. Спікери секції “Smart Environment. Екосистема розумного міста” проаналізують, яку політику ведуть міста щодо небезпечних відходів та які інновації плануються в цій сфері, а у секції “Urban transportation. Управління трафіком” експерти візуалізують майбутнє транспорту після пандемії.

У фокусі форуму — готовність міст і громадян до кризових ситуацій, автоматизація процесів та технології, які допомагають почуватися захищено у світі, який швидко змінюється. Спікери з України, Нідерландів, США, Іспанії, Німеччини та Сінгапуру нададуть чітко структуровану інформацію, яка допоможе громадянам адаптуватися до нових умов. Світових експерти представлять реальні кейси та рекомендації щодо технологій, які допомагають адаптуватися бізнесу під час непередбачених ситуацій.

У рамках Kyiv Smart City Forum 2020 відбудеться також щорічна церемонія нагородження міст-лідерів з впровадження інноваційних рішень в інфраструктуру, де будуть відзначені найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи у 8-ми номінаціях.

Kyiv Smart City Forum 2020 проводиться вже вп’яте, і є однією з головних подій Східної Європи, присвячених популяризації smart city — технологій. Минулого року захід відвідали понад 4000 гостей, а знаннями та практикою поділилися 60 кращих міжнародних та українських експертів.

Детальніша інформація на сайті форуму: http://forum.kyivsmartcity.com