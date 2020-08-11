В Киеве состоится Kyiv Smart City Forum 2020: дискуссии о будущем умных городов

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85418 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102326 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127353 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107694 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127761 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101351 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102155 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 101163 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 30962 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 52168 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

20:17 • 25728 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 61822 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 101163 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 127353 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 127761 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 382968 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 333767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 30962 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103673 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132373 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209641 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236345 просмотра
Актуальное
В Киеве состоится Kyiv Smart City Forum 2020: дискуссии о будущем умных городов

В Киеве состоится Kyiv Smart City Forum 2020: дискуссии о будущем умных городов

Киев  •  УНН

 • 13572 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. 8 октября 2020г. лучшие украинские и международные эксперты по инновациям, урбанисты, представители власти и антикризисные менеджеры расскажут о трансформациях, которые происходят по всему миру под влиянием пандемии. Тысячи гостей и экспертов из разных стран примут участие в Kyiv Smart City Forum 2020 - инновационной онлайн-платформе для дискуссий о будущем умных городов.

Kyiv Smart City Forum - это уникальный контент, разные точки зрения, опыт профессионалов в совершенствовании всех аспектов smart-жизни. В этом году мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Все, что было оффлайн - теперь онлайн на одной платформе! Кроме выступлений ведущих украинских и международных спикеров, виртуальная выставочная зона с лучшими технологическими решениями, живое общение со smart-сообществом, интерактивные мероприятия, встроенные видеочаты участников и экспонентов выставочной зоны, квизы и рейтинги. В режиме реального времени - эксперты из разных стран, антикризисные стратегии, интересные интерактивные мероприятия и новые формы взаимодействия с аудиторией.

Программа форума состоит из четырех секций. В секции «Smart city. СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В SMART ГОРОДЕ» участники узнают о мировых тенденциях развития умных городов в условиях новых вызовов; состояние развития современной криптоекономикы и искусственного интеллекта; о цифровой трансформации регионов и кибербезопасности в смарт городах. Эксперты расскажут о развитии интеллектуальной видеоаналитики в Украине и в мире и ответят, как на данном этапе сосуществуют приватность и диджитализация.

Секция «Smart architecture» посвящена роли Big Data во внедрении интеллектуальных систем в новой городской архитектуре. Спикеры секции «Smart Environment. Экосистема умного города» проанализируют, какую политику ведут города касательно опасных отходов и о планирующихся инновациях в этой сфере, а в секции «Urban transportation. Управление трафиком» эксперты визуализируют будущее транспорта после пандемии.

В фокусе форума - готовность городов и граждан к кризисным ситуациям, автоматизация процессов и технологии, которые помогают чувствовать себя защищенным в быстро меняющемся мире. Спикеры из Украины, Нидерландов, США, Испании, Германии и Сингапура предоставят четко структурированную информацию, которая поможет гражданам адаптироваться к новым условиям. Мировые эксперты представят реальные кейсы и рекомендации по технологиям, которые помогают адаптироваться бизнесу во время непредвиденных ситуаций.

В рамках Kyiv Smart City Forum 2020 состоится также церемония награждения городов-лидеров по внедрению инновационных решений в инфраструктуру, где будут отмечены лучшие городские проекты, общественные и государственные инициативы в 8-ми номинациях.

Kyiv Smart City Forum 2020 проводится уже в пятый раз и является одним из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart city - технологий. В прошлом году мероприятие посетили более 4000 гостей, а знаниями и практикой поделились 60 лучших международных и украинских экспертов.

Дополнительная информация на сайте форума: http://forum.kyivsmartcity.com

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы