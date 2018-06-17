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У Києві в Дніпрі потонула жінка

У Києві в Дніпрі потонула жінка

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КИЇВ. 17 червня. УНН. У Києві на території Гідропарку в Дніпрі потонула жінка, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у м.Києві.

“16 червня о 23:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшла інформація про те, що в річці Дніпро знаходиться тіло людини”, — йдеться у повідомленні.

На місце події було направлено водолазів. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло жінки, яке було на відстані 20 м від берега на глибині 8 м та передали його правоохоронним органам.

Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, з початку червня на водоймах країни загинуло 88 українців.

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