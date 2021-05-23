У Києві сьогодні обмежать рух транспорту: які вулиці перекриті

Деталі

Під час проведення змагань рух транспорту буде перекрито за таким графіком:

з 18:00 21 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі;

з 5:00 22 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух на Поштовій площі (Причал 6-10).

У неділю, 23 травня, очікується перекриття вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 12:30; Боричів узвіз - із 07:00 до 12:30; вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 12:30; Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - з 07:00 до 12:30; вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) - із 07:00 до 12:30; Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 12:30; Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - з 07:00 до 12:30; поворот із мосту Метро на Набережне шосе - з 07:00 до 12:30.

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