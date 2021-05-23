У Києві сьогодні обмежать рух транспорту: які вулиці перекриті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. 23 травня у Києві обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням змагань “Спринт триатлон Кубок Києва 2021” деякими вулицями. Про це інформують в КМДА, пише УНН.
Деталі
Під час проведення змагань рух транспорту буде перекрито за таким графіком:
з 18:00 21 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі;
з 5:00 22 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух на Поштовій площі (Причал 6-10).
У неділю, 23 травня, очікується перекриття вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 12:30; Боричів узвіз - із 07:00 до 12:30; вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 12:30; Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - з 07:00 до 12:30; вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) - із 07:00 до 12:30; Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 12:30; Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - з 07:00 до 12:30; поворот із мосту Метро на Набережне шосе - з 07:00 до 12:30.
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