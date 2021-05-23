В Киеве сегодня ограничат движение транспорта: какие улицы перекрыты

Детали

Во время проведения соревнований движение транспорта будет перекрыто по следующему графику:

с 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади;

с 5:00 22 мая в 22:00 23 мая будет перекрыто движение на Почтовой площади (Причал 6-10).

В воскресенье, 23 мая, ожидается перекрытия ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 12:30; Боричев спуск - с 07:00 до 12:30; ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30; Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 12:30; ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 12:30; Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30; Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 12:30; поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 12:30.

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