У Києві сьогодні можуть обмежити роботу метро через футбольний матч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У четвер, 19 вересня, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену через футбольний матч “Динамо” (Київ) — “Мальме” (Швеція), передає УНН із посиланням на пресслужбу КП “Київський метрополітен”.
“19 вересня, у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК „Олімпійський“ футбольного матчу між командами „Динамо“ (Київ) та „Мальме“ (Швеція) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену”, — йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції “Олімпійська” перед початком футбольного матчу та станцій “Олімпійська”, “Палац спорту” і “Площа Льва Толстого” після його закінчення.
Нагадаємо, у Києві вчора було зупинено рух у столичному метро від станції “Дніпро” до станції “Дарниця” через повідомлення про мінування.