У Києві п'яний водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві п'яний водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"На Чоколівському бульварі водій, який перебував за кермом легкового автомобіля "Peugeot", не впорався з керуванням і протаранив спочатку мікроавтобус, іномарку, а потім ще й тролейбус", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, після зіткнення легкового автомобіля з маршруткою, його початок "крутити" по дорозі. Далі машина вже стала некерованою - вона врізалася в проїжджаючий повз BMW Х3 і зупинилася, лише врізавшись в бік тролейбуса.
Також повідомляється, що водій був п'яний, "алкотестер виявив 1.89 проміле алкоголю".
В результаті ДТП дивом ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, у ДТП на Львівщині постраждала жінка та двоє дітей.