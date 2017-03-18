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У Києві п'яний водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус

У Києві п'яний водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус

Київ • УНН

 • 13496 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві п'яний водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

"На Чоколівському бульварі водій, який перебував за кермом легкового автомобіля "Peugeot", не впорався з керуванням і протаранив спочатку мікроавтобус, іномарку, а потім ще й тролейбус", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, після зіткнення легкового автомобіля з маршруткою, його початок "крутити" по дорозі. Далі машина вже стала некерованою - вона врізалася в проїжджаючий повз BMW Х3 і зупинилася, лише врізавшись в бік тролейбуса.

Також повідомляється, що водій був п'яний, "алкотестер виявив 1.89 проміле алкоголю".

В результаті ДТП дивом ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНН, у ДТП на Львівщині постраждала жінка та двоє дітей.

Українські Національні Новини

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