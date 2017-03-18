В Киеве пьяный водитель протаранил маршрутку, BMW и троллейбус

"На Краснозвездном проспекте водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля "Peugeot", не справился с управлением и протаранил сначала микроавтобус, иномарку, а потом еще и троллейбус", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, после столкновения легкового автомобиля с маршруткой, его начало "крутить" по дороге. Далее машина уже стала неуправляемой - она ​​врезалась в проезжающий мимо BMW Х3 и остановилась, только врезавшись в сторону троллейбуса.

Также сообщается, что водитель был пьян, "алкотестер показал 1.89 промилле алкоголя".

В результате ДТП чудом никто не пострадал.

Как сообщал УНН, в ДТП на Львовщине пострадала женщина и двое детей.