У Києві проводять набір до пляжного патруля
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Київське комунальне підприємство “Плесо” проводить набір до пляжного патруля. За два тижні надійшло вже 187 заяв від охочих стати лайфгардами на муніципальних плажах. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомила прес-служба КП “Плесо”.
“Триває набір до пляжного патруля. За два тижні надійшло 187 заяв від кандидатів, (які бажають) стати лайфгардами на муніципальних плажах. Кожен з них пройде відбір та спеціалізовану підготовку. Після цього буде складено тест, за результатами якого найкращі будуть зараховані до пляжного патруля”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що вперше в Україні на столичних пляжах з’являться спеціальні крісла-амфібії для людей з обмеженими фізичними можливостями.
“Це мобільне і сучасне вирішення проблеми доступності пляжів для всіх категорій населення. Послуга буде безкоштовною. Для її реалізації столичні лайфгарди-рятувальники пройдуть окремий курс підготовки під керівництвом тренерів Асамблеї інвалідів України. Додатково на чотирьох київських пляжах будуть встановлені сучасні модульні туалети, спочатку адаптовані під потреби людей з інвалідністю”, — повідомили на комунальному підприємстві.
Як повідомляв УНН, за даними на 4 березня з початку року на водоймах України загинуло 46 людей, шестеро з яких — діти.