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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве проводят набор в пляжный патруль

В Киеве проводят набор в пляжный патруль

Киев • УНН

 • 17689 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Киевское коммунальное предприятие “Плесо” проводит набор в пляжный патруль. За две недели поступило уже 187 заявлений от желающих стать лайфгардамы на муниципальных плажах. Об этом в ответе на информационный запрос УНН сообщила пресс-служба КП “Плесо”.

“Продолжается набор в пляжный патруль. За две недели поступило 187 заявлений от кандидатов, (желающих) стать лайфгардами на муниципальных плажах. Каждый из них пройдет отбор и специальную подготовку. После этого будет сдан тест, по результатам которого лучшие будут зачислены в пляжный патруль”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что впервые в Украине на столичных пляжах появятся специальные кресла-амфибии для людей с ограниченными физическими возможностями.

“Это мобильное и современное решение проблемы доступности пляжей для всех категорий населения. Услуга будет бесплатной. Для ее реализации столичные лайфгарды-спасатели пройдут отдельный курс подготовки под руководством тренеров Ассамблеи инвалидов Украины. Дополнительно на четырех киевских пляжах будут установлены современные модульные туалеты, предварительно адаптированные под нужды людей с инвалидностью”, – сообщили на коммунальном предприятии.

Как передавал УНН, по данным на 4 марта с начала года на водоемах Украины погибло 46 человек, шестеро из которых — дети.

 

Украинские Национальные Новости

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