У Києві протягом минулої доби від COVID-19 померло чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 264 хворих на коронавірус. Чотири людини померли. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 139 жінок віком від 18 до 90 років, 105 чоловіків віком від 20 до 84 років. А також 10 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 47 хворих на коронавірус. А також 37 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 217 осіб.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 59, Деснянському та Шевченківському – по 40 і у Святошинському районі – 28 випадків.
Загалом, із початку пандемії, в Києві від коронавірусу померли 5275 людей. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 223 104. Подолали вірус 215 246 мешканців столиці.
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