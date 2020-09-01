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У Києві приватного нотаріуса судитимуть за співпрацю з рейдерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно приватного нотаріуса за фактом пособництва у шахрайському заволодінні нерухомим майном в особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.

У Києві приватного нотаріуса судитимуть за співпрацю з рейдерами

“Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно приватного нотаріуса за фактом пособництва у шахрайському заволодінні нерухомим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2017 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, діючи в інтересах третіх осіб, на підставі підроблених документів незаконно змінив керівника приватного товариства на підставну особу шляхом внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надалі на підставі підробленого акту приймання-передачі один з об’єктів нерухомості площею понад 900 кв. м на вулиці Московській у Києві, що належав приватному товариству та перебував під арештом, був незаконно переданий у власність іншій компанії.

“У той же день за пособництва приватного нотаріуса приміщення було перепродано. Внаслідок умисних дій підозрюваного та його спільників реальним власникам вказаного майна завдано шкоду на суму 8,4 млн гривень. Наразі обвинувальний акт відносно приватного нотаріуса скеровано до суду для розгляду по суті. Матеріали щодо організаторів вказаної оборудки та їх учасників виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому наразі триває”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, найчастіше в Україні жертвами рейдерів стають стартапи, фермери та будівельники.

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