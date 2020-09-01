В Киеве частного нотариуса будут судить за сотрудничество с рейдерами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса по факту пособничества в мошенническом завладении недвижимым имуществом в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.
"Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса по факту пособничества в мошенническом завладении недвижимым имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2017 года частный нотариус Киевского городского нотариального округа, действуя в интересах третьих лиц, на основании поддельных документов незаконно сменил руководителя частного общества на подставное лицо путем внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем на основании поддельного акта приема-передачи один из объектов недвижимости площадью более 900 кв. м на улице Московской в Киеве, принадлежавший частному обществу и находившийся под арестом, был незаконно передан в собственность другой компании.
"В тот же день при пособничестве частного нотариуса помещения были перепроданы. Вследствие умышленных действий подозреваемого и его сообщников реальным владельцам указанного имущества причинен вред на сумму 8,4 млн гривен. Сейчас обвинительный акт в отношении частного нотариуса направлен в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении организаторов указанной сделки и их участников выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором сейчас продолжается", - указано в сообщении.
Напомним, чаще всего в Украине жертвами рейдеров становятся стартапы, фермеры и строители.