У Києві при спробі підкупу митника затримали представника підприємства

“За даними слідства, він запропонував начальнику відділу Державної митної служби України 1 тис. доларів США неправомірної вигоди за нескладання протоколу про порушення митних правил стосовно посадових осіб суб’єкта господарювання. Після передачі митнику зазначеної суми представника приватного підприємства затримали правоохоронці”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, у Києві на хабарі “погоріли” прокурор та оперуповноважений поліції.