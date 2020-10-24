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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62954 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 103998 просмотра

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В Киеве при попытке подкупа таможенника задержали представителя предприятия

В Киеве при попытке подкупа таможенника задержали представителя предприятия

Киев  •  УНН

 • 10738 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В столице при попытке подкупа таможенника задержали представителя частного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

“По данным следствия, он предложил начальнику отдела Государственной таможенной службы Украины 1 тыс. долларов США неправомерной выгоды за несоставление протокола о нарушении таможенных правил в отношении должностных лиц предприятия. После передачи таможеннику указанной суммы представителя частного предприятия задержали правоохранители”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, решаются вопросы о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, в Киеве на взятке “погорели” прокурор и оперуполномоченный полиции.

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