В Киеве при попытке подкупа таможенника задержали представителя предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В столице при попытке подкупа таможенника задержали представителя частного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
“По данным следствия, он предложил начальнику отдела Государственной таможенной службы Украины 1 тыс. долларов США неправомерной выгоды за несоставление протокола о нарушении таможенных правил в отношении должностных лиц предприятия. После передачи таможеннику указанной суммы представителя частного предприятия задержали правоохранители”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, решаются вопросы о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, в Киеве на взятке “погорели” прокурор и оперуполномоченный полиции.