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У Києві на хабарі "погоріли" прокурор та оперуповноважений поліції

Київ • УНН

 • 19576 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Києві на хабарі у розмірі 10 тисяч доларів погорів прокурор та оперуповноважений Управління оперативної підтримки Нацполіції України. За ці гроші, вони повинні були зняти арешт з квартири. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“... затримано прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 та оперуповноваженого Управління оперативної підтримки Нацполіції України під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, службові особи одержали 10 тисяч доларів США хабара від власника квартири, правомірність набуття якої перевіряється під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Зазначається, що за ці кошти вони мали вжити заходів для скасування накладеного на житло арешту, а також не створювати перешкод володінню, користуванню та розпорядженню майном у майбутньому.

Після одержання другої частини неправомірної вигоди прокурора та поліцейського затримали правоохоронці.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад.

Нагадаємо, у Києві затримали державного виконавця та посередника за вимагання 1 тис. дол. за переоформлення на громадянина автомобіля.

Українські Національні Новини

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