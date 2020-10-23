В Киеве на взятке "погорели" прокурор и оперуполномоченный полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киеве на взятке в 10 тысяч долларов погорел прокурор и оперуполномоченный Управления оперативной поддержки Нацполиции Украины. За эти деньги, они должны были снять арест с квартиры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
“... задержан прокурор Киевской местной прокуратуры № 8 и оперуполномоченный Управления оперативной поддержки Нацполиции Украины во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
По данным следствия, должностные лица получили 10 тысяч долларов США взятки от владельца квартиры, правомерность приобретения которой проверяется во время досудебного расследования в уголовном производстве.
Отмечается, что за эти средства они должны были принять меры для отмены наложенного на жилье ареста, а также не создавать препятствий владению, пользованию и распоряжению имуществом в будущем.
После получения второй части неправомерной выгоды прокурора и полицейского задержали правоохранители.
Решаются вопросы сообщение задержанным о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.
Напомним, в Киеве задержали государственного исполнителя и посредника за вымогательство 1 тыс. долл. за переоформление на гражданина автомобиля.