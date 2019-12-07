У Києві підірвали авто співробітника Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві невідомі підірвали автомобіль заступника одного з департаментів Міністерства аграрної політики. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася в дворі житлового будинку по вулиці Деміївській. За попередніми висновками, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, встановлений біля заднього колеса автомобіля Honda CR-V. Вибухом було пошкоджено заднє праве колесо та задній бампер автомобіля.
Розпочато досудове розслідування за ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).
Нагадаємо, у кафе на Хмельниччині стався вибух, є травмовані.