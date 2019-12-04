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У кафе на Хмельниччині стався вибух, є травмовані

У кафе на Хмельниччині стався вибух, є травмовані

Київ • УНН

 • 15338 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У місті Славута Хмельницької області у кафе "Монако" вибухнув твердопаливний котел, внаслідок чого травми отримали двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

"У Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що ймовірно внаслідок порушення в системі циркуляції води стався гідровибух твердопаливного котла без послідуючого горіння у приміщенні котельні кафе "Монако", що розташоване по вулиці Ярослава Мудрого, 35 у місті Славута", - сказано у повідомленні.

Внаслідок цієї події до приймального відділення Славутської ЦРЛ доставлені громадяни 1963 р.н. та 1972 р.н.

Після огляду потерпілих лікарями було встановлено, що громадянка 1963 р.н. отримала травми у вигляді забою голови, опіку ІІ ст. лівої кисті, забійно-рваної рани лівої гомілки, громадянка 1972 р.н. отримала травми у вигляді забою голови, подряпини правої скроневої області, стан задовільний, після проведення обстеження від госпіталізації відмовились.

Виїздом на місце події встановлено, що пошкоджено віконну раму, двері, внутрішнє облицювання стін котельні без руйнування основних несучих конструкцій.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух у гаражному кооперативі “Слобода”. 

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