В Киеве взорвали автомобиль сотрудника Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве неизвестные взорвали автомобиль заместителя одного из департаментов Министерства аграрной политики. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло во дворе жилого дома по улице Демеевской. По предварительным выводам, взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное у заднего колеса автомобиля Honda CR-V. Взрывом было повреждено заднее правое колесо и задний бампер автомобиля.
Начато досудебное расследование по ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, в кафе в Хмельницкой области произошел взрыв, есть травмированные.