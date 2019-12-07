В Киеве взорвали автомобиль сотрудника Минагрополитики

Происшествие произошло во дворе жилого дома по улице Демеевской. По предварительным выводам, взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное у заднего колеса автомобиля Honda CR-V. Взрывом было повреждено заднее правое колесо и задний бампер автомобиля.

Начато досудебное расследование по ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в кафе в Хмельницкой области произошел взрыв, есть травмированные.