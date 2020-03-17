У Києві недостатньо апаратів для штучної вентиляції легенів – лікар

КИЇВ. 17 березня. УНН. Лікарні забезпечуються усім необхідним для персоналу, зокрема, масками, костюмами, рукавичками та дезінфектантами. Проблема може бути з апаратами для штучної вентиляції легенів через їхнє доволі вузьке виробництво. Про це розповіла завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського НАМН України Алла Мироненко в ефірі спецпроекту УНН “Зберігайте спокій”.