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У Києві недостатньо апаратів для штучної вентиляції легенів – лікар

У Києві недостатньо апаратів для штучної вентиляції легенів – лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Лікарні забезпечуються усім необхідним для персоналу, зокрема, масками, костюмами, рукавичками та дезінфектантами. Проблема може бути з апаратами для штучної вентиляції легенів через їхнє доволі вузьке виробництво. Про це розповіла завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського НАМН України Алла Мироненко в ефірі спецпроекту УНН “Зберігайте спокій”.

"В мене може не повна інформація, принаймні в Києві я знаю, що засоби індивідуального захисту – є. Ті заклади медичні, які підпорядковуються Києву – вони забезпечені костюмами, рукавичками і масками", - розповіла медик.

Вона підкреслила, що достатньо й дезінфектантів. Є запит скоріш на речі, необхідні саме для лікування хворих.

"Але можливо є речі, які не можна швидко купити, мається на увазі не для захисту персоналу медичного, а для лікування хворих, а саме апарати для штучної вентиляції легенів. Це складна апаратура, і вона не виготовляється широко. Цього, можливо, в нас і не достатньо", - зауважила Мироненко.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звернувся з листом до українського бізнесу з проханням надати грошову допомогу для протидії коронавірусу в Україні.

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